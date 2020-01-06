32.1 دينار سعر غرام الذهب محلياً

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر جذبا للمتسوق المحلي اليوم الاثنين 10ر32 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، وسط طلب ضعيف وعرض متوسط.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 10 ر37 و80ر28 دينار على التوالي.

واضاف علان في تصريح لــ (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 218 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 249 دينارا.

واوضح ان الطلب المحلي على الذهب ضعيف، متزامنا مع عرض متوسط على البيع من قبل المواطنين المدخرين وقد يرتفع اذا اخذت اسعار المعدن الاصفر منحى تصاعديا.

وبين علان ان سعر المعدن الاصفر فتح اليوم الاثنين بالسوق العالمية على ارتفاع بمقدار 25 دولارا ليصل الى 1575 دولارا للأونصة الواحدة، متاثرا بالتطورات والاحداث السياسية بالمنطقة.

ولفت الى ان سعر المعدن الاصفر الذي وصله اليوم الاثنين هو قياسي والاعلى منذ ثلاث سنوات الماضية، وتوقع مزيدا من الارتفاع خلال الايام المقبلة، خصوصا اذا ما بقيت توترات المنطقة على حالها.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.