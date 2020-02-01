32.2 دينار سعر غرام الذهب محلياً

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 20ر32 دينار لغايات الشراء وسط طلب وعرض ضعيفين.

وحسب امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 40ر37 و 90ر28 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا) الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 219 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 250 دينارا، مشيرا الى أن اسعار المعدن الاصفر اغلقت تداولاتها بالسوق العالمية امس الجمعة عند 1590 دولارا للأونصة الواحدة.

وأشار الى ان الاسعار ما زالت متأثرة باستمرار تطورات فيروس “كورونا” وانعكاسه على صادرات الصين ما دفع المستثمرين اللجوء للذهب كملاذ آمن.

ويوجد في المملكة حوالي 850 تاجرا وصانع ذهب برأسمال أردني خالص يقدر بحوالي 5 مليارات دينار.