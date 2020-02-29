32.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، 20ر32 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء محلات الصاغة من المواطنين 80ر30 دينار، وسط طلب وعرض ضعيفين بالسوق المحلية.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إلى أن سعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 38 دينارا و80ر28 دينار على التوالي.

وأوضح أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 225 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 258 دينارا.

واضاف، ان اسعار المعدن الأصفر انخفض عالميا يوم أمس الجمعة، بمقدار 60 دولارا للأونصة، ليغلق على 1585 دولارا للأونصة الواحدة، بعد زيادة أسعار السلع وتراجع الأسواق المالية جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ما دفع المستثمرين لبيع كميات من الذهب لعدم وجود تداولات بين الدول.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يزيد على 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بترا