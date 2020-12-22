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32 نائبا يوقعون أول مذكرة

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد- طالبت مذكرة نيابية بضرورة شمول طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، بقرار تقديم الامتحانات النهائية، إلكترونيا، عن بعد.

ودعت المذكرة، التي وجهت إلى رئيس المجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، اليوم الثلاثاء، ووقع عليها 32 نائبا وتبناها النائب المهندس يزن شديفات، إلى معاملة طلبة الدراسات العليا كمعاملة طلبة درجة البكالوريوس، بشأن الامتحانات النهائية الجامعية.

وقالت إن طلبة الدراسات العليا، مثلهم مثل طلبة البكالوريوس، كانوا قد تلقوا مواد الفصل الدراسي الثاني “إلكترونيا، أي عن بعد”.

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