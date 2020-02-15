32.30 دينار سعر غرام الذهب محلياً

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت 30ر32 دينار لغايات وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا، لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 50ر37 دينار و 29 دينارا على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 224 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 258 دينارا.

واشار الى ان اسعار المعدن الاصفر اغلقت تداولاتها بالسوق العالمية امس الجمعة عند 1584 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.