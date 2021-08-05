32.6 مليار دينار رأسمال الأعضاء المسجلين بتجارة عمان

عمان- وصل مجموع رؤوس أموال الاعضاء المسجلين في غرفة تجارة عمان البالغ عددهم 47188 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية 645ر32 مليار دينار.

وحسب معطيات احصائية اصدرتها الغرفة اليوم الخميس، تم تسجيل 3632 انتسابا جديدا خلال الاشهر السبعة الماضية برأسمال 209 ملايين دينار، الى جانب تجديد 32547 اشتراكا برأسمال 788ر31 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات، بلغ عدد الشركاء الأجانب المسجلين لدى الغرفة حتى نهاية تموز الماضي 5110 بمجموع حصص وصل الى 603ر2 مليار دينار.

وبلغ مجموع الخدمات التي قدمتها تجارة عمان خلال الاشهر السبعة الماضية 76531 خدمة، أبرزها اصدار 19920 شهادة منشأ بقيمة 384 مليون دينار، إضافة الى تجديد اشتراكات وتسجيل انتسابات جديدة والمصادقة على صحة تواقيع وبطاقات عضوية وكتب توصية وكفالات وتسجيل مكتب اقليمي.

بترا