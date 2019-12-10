3200 ميجاواط الحمل الأقصى المتوقع خلال المنخفض

عمان- توقعت شركة الكهرباء الوطنية أن يبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة حتى بعد غد 3200 ميجاواط.

وأكدت، في بيان صحفي، أمس، أنها استعدت للمنخفض بإعلان حالة الطوارئ في محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

ووفق بيانات الشركة، من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى في فصل الشتاء الحالي، حوالي 3400 ميجاواط، علما بأن إجمالي الاستطاعة التوليدية من المحطات التقليدية المتوافرة على النظام الكهربائي في فصل الشتاء يصل الى 4350 ميجاواط.

وتعمل شركة الكهرباء الوطنية من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فصل الشتاء من خلال خطط تشغيلية مناسبة للوضع الحالي والتأكد من جاهزية جميع محطات التوليد وخطوط النقل التابعة لها، وذلك لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.-(بترا)