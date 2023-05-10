3210 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3210 أطنان، منها 2403 أطنان من الخضار، و584 طنا من الفواكه، و223 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 15و 25 قرشا، والبندورة بين 10و 20 قرشا، والجزر بين 20 و30 قرشا، والخيار بين 20 و 35 قرشا، والزهرة بين 20 و 30 قرشا، والليمون بين 40و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 70قرش