329 مليون دولار مساعدات أميركية للأردن

جرش- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيم بارنهارت في بلدة جبة بمحافظة جرش، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية بين الولايات المتحدة والأردن وبقيمة 329 مليون دولار أميركي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2018 .

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور كلّ من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في عمّان كارين ساساهارا ومحافظ جرش مأمون اللوزي، ورئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة .

وتحدّد الاتفاقيات كيفية إنفاق هذه المساعدات التنموية للمساهمة في تعزيز رؤية الحكومة الأردنية طويلة الأمد للاستقرار الاقتصادي والقدرة على التكيّف.

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع حكومة الأردن وشعبه لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير جودة الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني في كافة أنحاء المملكة.

وتوزعت هذه الاتفاقيات على تحسين جودة القطاع الاجتماعي بقيمة حوالي 265 مليون دولار أميركي، وذلك بتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب وسياسات النوع الاجتماعي.

واتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة حوالي 30 مليون دولار أميركي، لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة في المجالات والقطاعات التالية: سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.

واتفاقية دعم التنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 34 مليون دولار أميركي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاقتصادية.

وتمّ توقيع الاتفاقيات ضمن حفل افتتاح مدرسة جُبة الأساسية المختلطة التي تم تجديدها مؤخراً في محافظة جرش، والتي تعدّ واحدة من 130 مدرسة حكومية تم تجديدها من قبل شركات المقاولات المحلية على مدار السنوات الخمس الماضية في إطار شراكة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان. وبفضل عمليات التجديدات سيتاح لحوالي 40 ألف طالب سنوياً، بالإضافة إلى معلمي ومدراء المدارس الوصول إلى بيئات التعلم المجهزة بالإضاءة والتدفئة والتهوية والتمديدات الصحية الملائمة، حيث تم تجديد جميع المساحات مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت الوزيرة قعوار شكر الحكومة الأردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدة أن هذا الدعم، والتوقيع على هذه الاتفاقيات، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وأعربت الوزيرة قعوار عن “التطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وعلى رأسها أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 (على خطى النهضة)”، مشيرة الى أن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً وزخماً.

وتمثل المساعدات التنموية البالغة 329 مليون دولار أميركي جزءاً من 08ر1 مليار دولار أميركي خصّصها الكونغرس الأميركي للأردن من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، وتشمل هذه المساعدات أيضاً دعماً نقدياً لموازنة المملكة بقيمة 745 مليون دولار أميركي، تمّ التوقيع عليها في كانون الأول الماضي.

يشار الى أن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركي للأردن يعدّ الأضخم في العالم، حيث تقدّم حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات أجنبية من الشعب الأميركي إلى الأردن منذ حوالي 70 عاماً.-(بترا)