33 % تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية

سماح بيبرس

عمان- بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) حوالي 726 مليون دولار، وبنسبة 33 % من متطلبات تمويل الخطة البالغة 2.249 مليار دولار، بحسب منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ويوزع التمويل على مكونات الخطة الثلاث الرئيسية؛ حيث مول مكون “الموازنة” بحوالي 353.5 مليون دولار، ومكون دعم اللاجئين بحوالي 203.6 مليون دولار، ومكون “دعم المجتمعات المستضيفة” بنحو 168.8 مليون دولار.

وقطاعيا، حصل بند التمكين الاقتصادي على حوالي 71 مليون دولار، وقطاع التعليم على 67.3 مليون دولار، والصحة على 50.8 مليون دولار، كما حصل قطاع الحماية والعدل على 91.4 مليون دولار، والخدمات العامة على 72.6 مليون، والمأوى 4 ملايين دولار، والمياه والصرف الصحي 18.4 مليون دولار، كما تم تمويل قطاعات غير محددة بـ350 مليون دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد أقرت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 في حزيران (يونيو) من العام الحالي، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وحددت الخطة متطلبات التمويل للعام الحالي بـ2.249 مليار دولار، و2.262 مليار دولار للعام 2021، و2.094 مليار دولار للعام 2022.

كما خصصت ملحقا لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بحجم 280 مليون دولار؛ حيث لم تكن قد أخذت بعين الاعتبار انعكاسات جائحة كورونا على اللاجئين.

وبلغ حجم التمويل المقدم لملحق خطة الاستجابة للعام الحالي والمخصصة لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حوالي 24.3 مليون دولار من أصل 280 مليون خصصت كمتطلبات تمويل لهذا الملحق وبنسبة تحقيق بلغت 8.5 %.

يشار إلى أن الوزارة شرعت بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021-2023‬)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.‬