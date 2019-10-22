33 متسابقا من فلسطين ولبنان والأردن يشاركون في سباق الدرفع الرباعي الثالث

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 33 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان في سباق الدفع الرباعي الثالث الذي ينطلق عند الساعة 8.30 صباح يوم الجمعة المقبل في البحر الميت.

ووفق التعليمات التكميلية جرت يوم أمس الثلاثاء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الانطلاق في نادي السيارات الملكي.

وتجرى بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 6.30 مساء اليوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار.

وتجرى بالفترة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء من ذات اليوم عملية الفحص الفني للسيارات في مقر شركة “بي اف غودريش” للاطارات.

ويتم بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 6.30 مساء يوم الخميس ، إجراء عملية التدريب للمتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولتين الأولى تأهيلية لكافة المتسابقين والثانية هي لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون ، ويقام السباق برعاية إطارات “بي اف جودريتش” الداعم الرسمي للبطولة.

المشاركون في السباق

راكان ثوابي – ثابت مهيرات – سوزوكي ساموراي ، عبد اللطيف سمعان – حمزة أبو طوق – تويوتا هايلوكس، إيهاب العلان – ينال إبزاخ – تويوتا فوررنر، خليل الرجبي (فلسطين) – محمد النتشة (فلسطين) – جيب رانجلر، يحيى صوبر – ضرغام رستم – لاند روفر ديفندر، إبراهيم الكوباري (الأردن) – رسلان سعيد (فلسطين) – سوزوكي فيتارا، عدنان تياهة (فلسطين) – – باجس أبو جابر (فلسطين) – جيب رانجلر، وسيم أبو جابر – محمد الكسبي – تويوتا فوررنر، معن النهار- فراس الموسى – رينج روفر كلاسيك، عبد الله الشيشاني – محمود الشيشاني – لوم باغي، توفيق حريز (فلسطين) – عدي حريز (فلسطين) – نيسان باترول، جهاد العدوان – بلال النجداوي – جيب شيروكي، جيمي أبو جاموس (فلسطين) – أمجد غريب (فلسطين) – جيب رانجلر، محمد أبو عواد – عمار عساف – سسوزوكي ساموراي، تامر دنديس (فلسطين) – رامي أبو زينة (فلسطين) – جيب رانجلر، علاء غيناجوق – حسام الجوري – تويوتا فوررنر، سيف رمان – فيصل حداد – جيب شيروكي، رعد ازماف – ناصر العمرو – تويوتا هايلوكس، ناصر ميادمه – بشار الكردي – سوزوكي جراند فيتارا، هيثم العبادي – محمد العبادي – رينج روفر كلاسيك، صهيب البدور – ناصر أبو عبوده – تويوتا هايلوكس، زورابيك جانبيك – نورز شردم – تويوتا هايلوكس، خالد قرعان – فيصل أبو طالب – جيب رانجلر، عبد الله حيمور – مؤيد الحسامي – نيسان باترول، معاذ سليحات – سعدون سليحات – سوزوكي ساموراي، إبراهيم دياب – خالد الشاكر – شيفروليه سيلفرادو، أحمد شاكر – نديم سبانخ – جيب رانجلر، جيمي أعقوبيان (لبنان) – عاهد الصلاحات (الأردن) – لاند روفر ديفيندر، سامي مسركي – أديب فانوس – لاند روفر ديفيندر، حمزة تيمور – عدنان بيجانت حلا – لاندروفر ديفندر، محمد المعيوي (فلسطين) – جورج سعادة (فلسطين) – جيب رانجلر، ثامر الحلايقة (فلسطين) – سليم رمضان (فلسطين) – جيب رانجلر، معتز سليمان – محمد سليمان – جيب رانجلر.