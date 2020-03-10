33 وفاة بكورونا في فرنسا

باريس- سجلت فرنسا 33 وفاة بفيروس كورونا في فيما ارتفعت الإصابات إلى 1784.

وأكدت وزارة الصحة مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ تسبب بـ 33 وفاة و1784 إصابة في فرنسا في أكبر زيادة خلال 24 ساعة.

و86 من المصابين هم في حال خطيرة، بحسب ما أوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمره الصحافي اليومي.

وأوضح أنّ جميع المتوفين ال33 كبار في السن و23 منهم تجاوزوا 75 عاماً، مذكراً بأنّ “98 في المئة” ممن أصيبوا بالعدوى يتعافون.

وأكد سالومون أن فرنسا لا تزال في الدرجة الثانية من حال الانذار في حين ان الدرجة الثالثة تعني انتشار الوباء مع انتشار المرض في كل مكان.

وبدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لا تزال في بداية تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين لتجنّب الذعر . – سكاي نيوز