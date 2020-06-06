33 وفاة و1252 إصابة بفيروس كورونا في العراق

بغداد- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 33 حالة وفاة و1252 إصابة و 331 حالة شفاء ؛ ليرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 318 والإصابات إلى 11098 وحالات الشفاء إلى 4904.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة اليوم هي الأعلى، لافتة إلى أن عدد الراقدين في المستشفيات حتى اليوم بلغ 5876 حالة.

وما تزال وزارة الصحة العراقية تتمسك بفرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظات للحد من انتشار الوباء.

بترا