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33.2 دينار سعر غرام الذهب محلياً

منذ ساعتين
مصاغ ذهبي معغروض في احد واجهات المحال المتخصصة في العاصمة عمان

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عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بمحلات الصاغة في السوق المحلية اليوم الاربعاء 20ر33 دينار، مقابل 80ر31 دينار للشراء من المواطنين، وسط طلب وعرض ضعيفين بالسوق المحلية.

وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 39 دينارا و60ر29 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 240 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 275 دينارا.

واشار علان إلى ان اسعار المعدن الاصفر عالميا ارتفعت اليوم الاربعاء إلى 1645 دولارا للاونصة الواحدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض اسعار الفائدة للتحوط من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد ما انعكس ارتفاعا على اسعار الذهب.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

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