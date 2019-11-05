3304 قضايا إطلاق عيارات نارية وأسلحة غير مرخصة لدى المحاكم

عمان- الغد- قال المجلس القضائي الأردني، إنه تم تسجيل 3304 قضية أمام محاكم الصلح والجنايات والأحداث تعنى بجرائم إطلاق العيارات النارية بدون داع، وجرائم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي .

وأشار المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الفصل بـ 2705 قضايا، في حين لا تزال 599 قضية منظورة أمام المحاكم، لذات الفترة.

وأضاف البيان، أن مدة العقوبة في معظم القضايا التي صدر بها أحكام هي الحبس مدة تزيد عن 3 أشهر، فضلا عن أن معظم الأحكام كانت تصدر وجاهية بحق المشتكى عليهم.