333 مليار دولار الإنفاق الإعلاني الرقمي العالمي في 2019

إبراهيم المبيضين

عمان- مع التوسع والانتشار والاستخدام المتزايد للإنترنت ووسائل الاتصالات المتنوعة، أصبح الإنفاق الإعلاني يتجه ويتركز في العالم الرقمي مع سعي الجهات المعلنة للوصول الى أكبر عدد من الناس وإيصال رسائلهم الإعلانية بشكل مستمر؛ حيث أظهر تقرير عالمي أن حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي أصبح يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الإنفاق الإعلاني العالمي الكلي (عبر الوسائل التقليدية وغير التقليدية) وبنسبة تتجاوز الـ50 %.

وأظهر التقرير العالمي أن حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي على مستوى العالم في العام 2019 سجل قرابة 333.3 مليار دولار استحوذت شركة “جوجل” التي تمتلك أكبر محرك بحث رقمي على الحصة الكبرى من هذا الرقم وبحوالي الثلث.

وذكرت الأرقام العالمية -ضمن تقرير أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية- أن حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي، ومع بلوغه هذا المستوى في العام 2019، فإنه يشكل نسبة تبلغ %50.1 من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني الكلي في كل وسائل الإعلان حول العالم.

والإعلان اليوم يقسم الى قسمين؛ الأول هو الإعلان التقليدي المعروف في وسائل الإعلان التقليدية: أي الإعلان عن الخدمات والمنتجات عبر الوسائل التسويقية المتعارف عليها مثل الإعلانات في الجرائد والمجلات، والمساحات الإعلانية في الشوارع، إضافة إلى الراديو والتلفاز، أما الرقمي فيطلق على الإعلان عن الخدمات والمنتجات عبر التكنولوجيا الرقمية، وتحديداً عبر الإنترنت، سواء كان على الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول أو اللوحي، فأنت عندما تستخدم موقعاً معيناً، في الغالب ستجد إعلانات موضوعة على جانب الصفحة أو في أسفلها، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تعد من أوضح الأمثلة على الأماكن التي يمكن أن نجد فيها إعلانات رقمية ممولة.

الى ذلك، أظهرت أرقام التقرير أن شركة “جوجل” العالمية استحوذت على الحصة الكبرى من حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي حول العالم في 2019 وبنسبة تصل الى %31.1، عندما بلغ حجم الإنفاق الإعلاني على “جوجل” حوالي 103.7 مليار دولار.

وذكرت البيانات أن حجم الإنفاق الإعلاني عبر “فيسبوك” بلغ في العام 2019 حوالي 67.4 مليار دولار، وبحصة تصل الى %20.2 من حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي الكلي.

وقالت الأرقام الواردة في التقرير إن الإعلان الرقمي على موقع عملاق التجارة الالكترونية الصيني “علي بابا” سجل حوالي 29.2 مليار دولار، بحصة تصل الى %8.8 من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي حول العالم.

وأشارت الأرقام الى أن الإعلان عبر موقع التجارة الالكترونية الأميركي “أمازون” سجل في العام 2019 حوالي 14 مليار دولار، مستحوذا على حصة تصل الى 4.2 % من حجم الإنفاق الإعلاني الرقمي في العام 2019.

ويقدر عدد مستخدمي الانترنت حول العالم اليوم بحوالي 4.7 مليار مستخدم ويشكلون نسبة تصل الى %60 من إجمالي عدد سكان العالم.