34 ألف طلب جديد لـ”الخدمة المدنية”

عبدالله الربيحات



عمان- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن موعد نشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2022 سيبدا غد السبت 12 /2/ 2022 ولغاية نهاية السبت المقبل الموافق 19/2/2022، على الموقع الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo، وذلك استعدادا لاصدار الكشف التنافسي الاساسي الذي سيتم اعتماده لتعبئة الشواغر الحكومية للعام الحالي، وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

وقال الناصر لـ” الغد” إن الكشف التنافسي الجديد تضمن نحو 34 ألف طلب جديد،

76 % من الطلبات الجديدة المقدمة للديوان من الإناث بينما 24 % للذكور، مبينا ان الديوان ولغايات تحقيق الشفافية والعدالة، اتاح الفرصة للمتقدمين بطلبات توظيف الاطلاع على بياناتهم التي لها ارتباط بالنقاط التنافسية للمقدمين (معدل المؤهل العلمي، مكان الاقامة الفعلية، سنة التخرج، وتاريخ تقديم الطلب)، وتقديم الاعتراضات والملاحظات وارسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، ًوانه تم تشكيل لجنة مختصة في الديوان لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي لاحقا ان وجدت، لافتا انه واعتبارا من نشر الكشف الاساسي لا يجوز تعديل بيانات الطلب.

وأضاف، انه بامكان المواطنين الحصول على خدمات الكشف التجريبي بالاضافة للموقع الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080، وان الديوان سيقوم بارسال رسائل نصية (sms) لكافة المتقدمين على الكشف التنافسي 2022 لإعلامهم بموعد نشر الكشف التجريبي والية ارسال الملاحظات.

وعن تحديد مكان اقامة المتقدمين بطلبات توظيف أكد الناصر ان الديوان وحرصا منه على حقوق المتقدمين ونزاهة الاجراءات، يعتمد قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووفقا لاحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

وسيعلن ديوان الخدمة المدنية عن الكشف التنافسي الأساسي للعام2022 خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الديوان بحضور مندوبي وسائل الاعلام نهاية الشهر الجاري.

من جهه اخرى، تزامناً مع اعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية اليوم واستعدادات الطلبة للانتقال الى مرحلة اخرى من حياتهم العلمية والعملية اكد الناصر ضرورة ان يقوم الطلبة بالاطلاع على مؤشرات دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والراكدة والمشبعة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo .

كما اكد على اهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها بيانات دراسة واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات والتي حرص ديوان الخدمة المدنية على اعدادها ونشرها منذ عام 2008 على موقعه الالكتروني، لغايات إرشاد وتوعية الطلبة على مقاعد الدراسة (الجامعات والكليات والمدارس) خاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والاخرى المشبعة/الراكدة التي يتدفق منها الاف الخريجين سنويا دون وجود حاجة اليها في القطاعين العام والخاص، مشيراً ان محتوى الدراسة الاحصائي وبياناتها يوفر تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه التخصصات واعداد المعينين عليها على مدار 3 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن اكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.