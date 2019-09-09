34 سائقا في رالي “باها الأردن” سابع جولات “فيا” كأس العالم – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن مشاركة 18 متسابقا في رالي باها الأردن (الجولة السابعة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة-باها)، لموسم 2019، و8 متسابقين في رالي باها الأردن 2019 لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”، و8 متسابقين في رالي باها الأردن الوطني 2019، ليبلغ إجمالي عدد المتسابقين 34 متسابقا عالميا وعربيا ومحليا.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الدولي 762.27 كم، منها 504.62 كم مراحل خاصة، خاضعة للتوقيت، و257.65 كم مراحل وصل.

وتنطلق منافسات رالي باها الأردن الدولي، من خلال مرحلة استعراضية في العقبة، ومسافتها 2.85 كم، ومن ثم حفل استعراضي بمدينة العقبة يوم الخميس 19 أيلول (سبتمبر) الحالي، بينما تبدأ المنافسات الفعلية يوم الجمعة 20 الحالي، في منطقة وادي رم الشهيرة بمناظرها الصحراوية والصخرية الخلابة وألوانها الساحرة؛ حيث سيخوض المتسابقون المرحلة الخاصة الأولى “الصالحية” بطول 211 كم، والمرحلة الخاصة الثانية الديسي ومسافتها 79.77 كم، ويستأنف المشاركون منافسات اليوم الثاني والأخير السبت 21 الحالي، بخوض المرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة “وادي رم”، بعد الظهر، ويبلغ طولها 210.85 كم.



وتختتم منافسات السباق بمدينة العقبة يوم 21 الحالي، عند الساعة السابعة والنصف مساء، لتتويج الفائزين في فئاتهم وتوزيع الكؤوس.

واستعدادا لرالي باها الأردن، تصعد الأردنية لرياضة السيارات تحضيراتها للرالي الدولي، والذي تقام منافساته خلال الفترة من 19 الى 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، وتستضيف العقبة، مقر الرالي، وستقام مراحله ضمن وادي رم.

واستوحت الأردنية لرياضة السيارات في حملتها الترويجية لرالي باها الأردن الدولي، فكرة ربط طبيعة وادي رم بالمريخ، تحت عنوان “باها أون مارس”، أو باها في المريخ.

المشاركون في رالي باها الأردن الدولي

أورلاندو تيرانوفا وملاحه رون غراو على متن سيارة ميني اول فور ريسنغ، فلاديمير فاسيلييف وملاحه قسطنطين زيلوتسوف على متن سيارة اول فور ريسنغ، ياكوب برزيغونسكي وملاحه تيمو غوتشالك على متن سيارة اول فور ريسنغ، خالد القاسمي وملاحه إكزافيير بانسيري على متن سيارة بيجو 3008 دي كيه آر تيربو، ياسر بن سعيدان وملاحه ماركوس ميغويل على متن سيارة ميني اول فور ريسنغ، بالاز سزالي وملاحه بونكوتشي لازلو على متن سيارة اوبل غراند لاند إكس، مشاري الظفيري وملاحه ناصر الكواري على متن سيارة نيسان باترول، متعب الشمري وملاحه علي السياري على متن سيارة نيسان باترول، معاذ التويجري وملاحه علي عبيد على متن تويوتا لاند كروزر، ماجد الشامسي وملاحه فرحان الشامسي على متن سيارة نيسان باترول، يارا شلبي وملاحتها ياسمين الماجد على متن سيارة نيسان باترول، باربو كلاوديو وملاحه سبريدن بول على متن سيارة سيارة نيسان نافارا، فيودر فوروبيوف وملاحه كيريل شوبين على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس، منيف الشامسي وملاحه عبد السلام النماش على متن سيارة نيسان باترول، فيدور فوربييف وملاحه كيري شوبين على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس 3، ميشيل سينوتي وملاحه رافائيل تورنابيل على متن سيارة بولاريس آر زد آر 1000 تيربو، صالح السيف وملاحه معاذ العرجا على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس، غاي بيتون وملاحه راز هيمان على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس، تال غاليميدي وملاحه زيف غاليميدي على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس.

المشاركون في فئة الدراجات

سلطان البلوشي على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، عبدالله الشطي على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450، محمد المشاري على متن كيه تي إم أس إكس إف 450، محمد البلوشي على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، عطا الحمود على متن دراجة بيتا 480، حمزة الزواهرة على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، عبدالله بوشماف على متندراجة كي تي إم إيه إكس سي 500، سيف العبادي على متن دراجة ياماها دبليو آر 450.

المشاركون في رالي باها الأردن الوطني

سالم الظفيري وملاحه فارس الظفيري على متن سيارة نيسان باترول، إبراهيم الشامان وملاحه راشد الشامسي على متن سيارة نيسان باترول، ابراهيم المعبدة وملاحه يوسف لقوينا على متن سيارة ميتسوبيشي كينغ، سيف رمان وملاحه محمد آدم على متن سيارة جيب إكس جي، حمزة تيمور وملاحه بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر، الحسن الخطيب وملاحه مهند قبيوي على متن سيارة تويوتا إف جي كروزر، بهاء داغر وملاحه كمال أحمد على متن سيارة لاند روفر ديفيندر، حسان الكايد وملاحه ياسر الشيخ على متن سيارة ميتسوبيشي باجيرو.