34.20 دينار سعر غرام الذهب محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين 34.20 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

وبالمقابل، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء محلات الصاغة من المواطنين 32.70 دينار، وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا، لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 93.70 دينار و 30.380 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 245 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 280 دينارا.

وأشار إلى أن أسعار المعدن الأصفر عالميا بلغت لغاية ظهر اليوم الاثنين 1685 دولارا للاونصة الواحدة، وهو السعر الأعلى الذي يبلغه الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية متأثرا من استمرار المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المستثمرين والبنوك السيادية بالعالم توجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن، متوقعا ان تواصل اسعار المعدن النفيس صعودها.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(بترا)