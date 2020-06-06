34.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، 40ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر32 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 10ر41 و40ر30 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 254 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

ولفت إلى أن الطلب والعرض على المعدن الأصفر محليا ضعيف لقلة المناسبات الاجتماعية بانتظار السماح لصالات الأفراح والفنادق بالعودة إلى العمل واقامة حفلات الزواج، متوقعا أن ينتعش السوق في حال جرى ذلك.

وأشار علان، إلى أن أسعار الذهب أغلفت بالأسواق العالمية يوم أمس الجمعة على انخفاض وأنهت تعاملاتها عند 1685 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بترا