34.4 مليون دينار أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي للعام 2019

عمان – عقدت الهيئة العامة العادية لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي اجتماعها الثالث والعشرون بتاريخ 30/4/2020 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والالكتروني ليكون البنك العربي الإسلامي الدولي من أوائل الشركات المساهمة التي تتبنى الاسلوب الرقمي لعقد اجتماعات الهيئة العامة ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه .

وعقد الاجتماع في مبنى الادارة العامة للبنك برئاسة عطوفة السيد ” محمد سعيد ” محمد شاهين رئيس مجلس الادارة وبحضور أعضاء مجلس الادارة وعطوفة مراقب الشركات ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وممثلي مدققي الحسابات ومندوب معالي محافظ البنك المركزي الاردني .

وقد أعلن شاهين نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 حيث أظهرت إرتفاعاً في إجمالي موجودات البنك في نهاية العام لتصل إلى 2,300 مليون دينار مقابل 2,159 مليون دينار في عام 2018 ، بنمو 7 %، كما بلغت التسهيلات الإئتمانية المباشــــــــرة 1,440 مليون دينار مقابل 1,400 مليون دينار لعام 2018 بنمو 3%، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء والتأمينات النقدية (بما فيها الودائع المقيدة) 2,339 مليون دينار مقابل 2,133 مليون دينار لعام 2018 بنمو 10%. كما أظهرت النتائج تحقيق أرباح بلغت 34.4 مليون دينار بعد الضريبة، مقابل 32 مليون دينار في عام 2018 بارتفاع 8%. أما مجموع حقوق الملكية فقد ارتفع إلى 214 مليون دينار مقابل 194 مليون دينار كما في عام 2018 بنمو 10%. وكمحصلة لهذه النتائج، فقد ثبتت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء بالمقارنة مع عام 2018، حيث بلغ العائد على الموجودات 1.5 % مقابل 1.5 % لعام 2018 وبلغ العائد على حقوق الملكية 16.1 % مقابل 16.4% لعام 2018 . أما معدل كفاية رأس المـال فقد بــلغ 20.38% ، متجاوزاً النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 % وقد قامت الهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية العامة والبيانات المالية وتقرير مجلس الادارة .

بدوره أكد مدير عام البنك السيد إياد العسلي مواصلة الجهود لتعزيز العلاقة مع عملاء البنك والمبادرة بطرح الحلول والمنتجات التي تدعم أعمالهم وتلبي احتياجاتهم وتساعد في تطوير مشاريعهم وبما يسهم في تنشيط الإقتصاد الوطني وإنجاح خطط الإصلاح والتنمية، معرباً عن بالغ التقدير لعملاء البنك على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة والتي مكنت البنك من تحقيق هذه النتائج، ولإدارة وموظفي البنك العربي الإسلامي الدولي على إخلاصهم وتفانيهم وحرصهم على مصالح البنك وعملائه وسعيهم الدائم على تقدمه وازدهاره.

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد شاهين بالشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني ممثلا بإدارته وبأجهزته الفنية لجهودهم ومهنيتهم وحرصهم على الارتقاء بأداء ومكانة الجهاز المصرفي الأردني والاقتصاد الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ومن الجدير بالذكر فإن البنك حصل على جائزة أفضل بنك اسلامي في الأردن لعام 2019 من مجلة ذا بانكر العالمية الرائدة في عالم الأعمال ، كما حصل البنك أيضا على جائزة أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 من مؤسسة IRBA التابعة لمجموعة كامبريدج المالية