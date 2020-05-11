34.5 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين 50ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41 دينارا و50ر30 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 245 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 280 ديناراً، مبيناً أن نشاط السوق ضعيف لجهة العرض والطلب.

وأوضح علان أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ اليوم الاثنين عند 1700 دولار للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجراُ وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(بترا)