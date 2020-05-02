34.6 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت عند 60ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر41 و60ر29 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 244 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات، 279 دينارا، مبينا ان الطلب على الذهب محليا ضعيف جدا فيما العرض اقل من المتوسط.

واوضح علان أن سعر المعدن الاصفر اغلق امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1700 دولار للاونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.-(بترا)