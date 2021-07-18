340 شكوى إنترنت خلال شهر

عمان- الغد- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تلقت نحو 475 شكوى، على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية، خلال شهر أيار الماضي، حيث بلغت نسبة المعالجة نحو 88 بالمئة، من مجموع الشكاوى الواردة.

ونوهت الهيئة في بيان صحافي اليوم الخميس، إلى أن شكاوى ضعف التغطية تتطلب وقتاً لمعالجتها، للتحقق من المواقع المشار إليها في الشكاوى، والقيام بجولات ميدانية لها للتحقق من طبيعة الشكاوى.

وبينت أن الشكاوى الواردة للهيئة، توزعت على خدمات الهاتف المتنقل بمجموع بلغ 116 شكوى، وخدمات الهاتف الثابت بمجموع 14 شكوى، وخدمات الانترنت 340 شكوى، والموافقات النوعية بمجموع شكوى واحدة، اضافة الى 4 شكاوى للخدمات البريدية.

وأضافت أنه يتم التعامل مع الشكاوى، من خلال القسم المخصص لتلقي ومتابعة الشكاوى، وعدة قنوات مخصصة لهذه الغاية، تمثلت باتاحة المجال للاتصال عبر الرقم المجاني 117000، إضافة إلى البريد الالكتروني (COMPLAINTS&[email protected])، وصفحة الهيئة على الفيسبوك: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – TRC Jordan، والموقع الالكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.

وأشارت إلى أنه يتم متابعة الشكاوى، من خلال ضباط ارتباط شركات الاتصالات المعتمدين لدى الهيئة لهذه الغاية، والتواصل مع مقدمي هذه الشكاوى، للتحقق من حل الشكاوى المقدمة من قبلهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.