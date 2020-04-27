35 ديناراً سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 35 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42 و30 ديناراً على التوالي.

وبين علان في تصريح لـ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 245 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 280 ديناراً، مشيراً إلى ضعف الطلب والعرض على الذهب محلياً لعدم تمكّن المواطنين من الوصول إلى الأسواق.

وأوضح علان أن سعر المعدن الأصفر بلغ اليوم بالسوق العالمية عند 1713 دولاراً للاونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(بترا)