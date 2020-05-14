35 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية اليوم الخميس، 35 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 50ر41 و 50ر30 دينار على التوالي.

وبين علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 247 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 282 دينارا، مبينا ان نشاط السوق ضعيف لجهة الطلب، ومتوسط بالعرض لوجود بيع من المواطنين.

واوضح ان سعر المعدن الاصفر بالسوق العالمية بلغ اليوم الخميس عند 1718 دولارا للاونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(بترا)