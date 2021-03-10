35 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الاربعاء، بالسوق المحلية 35 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.60 دينار لجهة البيع.

وحسب امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 42.10 و 31.20 دينار على التوالي.

واشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 246 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 281 دينارا.

واكد وجود طلب جيد بالسوق المحلية لشراء الذهب للاستفادة من انخفاض الاسعار مقابل عرض ضعيف.

وبين علان أن سعر المعدن الأصفر فتح تداولاته بالسوق العالمية اليوم الاربعاء عند 1718 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)

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