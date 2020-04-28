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35 فريق تقص وبائي للحفاظ على خلو العقبة من كورونا

منذ ساعة واحدة
فريق تقصي وبائي

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أحمد الرواشدة

العقبة – ما زالت الفرق الطبية والاستقصاء الوبائي في محافظة العقبة تعمل على إجراء الفحوصات الطبية من سائقي الشاحنات القادمة على منافذ مدينه العقبة.

وقال مدير صحة محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة إن مديرية صحة العقبة شكلت 24 فريق تقص وبائي لمتابعة القادمين من جمرك وادي عربه وجمرك وادي اليتم من السيارات الصغيرة والمتوسطة.

وبين المعايعة انه تم تشكيل 4 فرق للمراقبة الميدانية لديها الضابطة العدلية لمتابعة الأسواق التجارية والتزام المواطنين وأصحاب المحال بالإرشادات الوقائية بالاضافة الى 6 فرق أستقصاء وبائي لأخذ مسحات عشوائية في الميدان، وفريقين أحدهم في ميناء محطة الركاب وفريق للشحن الجوي.

فحص درجة الحرارة للتقصي الوبائي
فحص درجة الحرارة للتقصي الوبائي

وبين المعايعة انه تم اغلاق فندق الحجر الصحي، مؤكدا انه لا يوجد أي حالة إصابة سجلت في العقبة خلال انتشار وباء كورونا، مشيدا بكفاءة الفحص الطبي على المداخل والذي يوجد فيه كوادر طبيه تأخد درجات الحرارة والمعلومات الصحيه استقصاء وبائي وذلك على مدار الساعه طيلة ايام الاسبوع.

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