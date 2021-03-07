35 وفاة و6302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان – الغد – سُجِّل في الأردن اليوم الأحد 35 وفاة و6302 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (3672) في محافظة العاصمة عمّان.

– (605) في محافظة إربد، منها (48) في الرمثا.

– (536) في محافظة البلقاء.

– (266) في محافظة الزرقاء.

– (257) في محافظة الكرك.

– (213) في محافظة العقبة.

– (195) في محافظة جرش.

– (181) في محافظة المفرق.

– (144) في محافظة مأدبا.

– (95) في محافظة معان.

– (87) في محافظة عجلون.

– (51) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (427,717) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (55,467) حالة.

– سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4935) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (332) حالة، فيما غادرت (227) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2133) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1720) بنسبة إشغال (38%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (469) بنسبة إشغال (45%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (215) بنسبة إشغال (22%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4550) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (367,315) حالة.

– تمّ إجراء (42,438) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,864,598) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.85%).