35.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 35.20 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.80 دينار لجهة البيع.

وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 42.30 و 31.30 دينار على التوالي.

واضاف ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 250 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 285 دينارا.

واشار علان الى وجود بعض التحسن في الطلب على الذهب بالسوق المحلية مقارنة مع الفترة الماضية من العام الحالي جراء انخفاض الاسعار، لكنه اقل من سنوات ماضية خلال نفس الفترة.

وبين أن سعر المعدن الأصفر فتح تداولاته بالسوق العالمية اليوم، عند 1720 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)