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35.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

منذ 31 دقيقة
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية

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عمان- الغد- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، 20ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر33 دينار لجهة البيع، وسط طلب وعرض ضعيفين.

وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 42 دينارا و 20ر31 دينار على التوالي.

وأشار علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 247 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

وأوضح أن اسعار الذهب بلغت بالسوق العالمية، حتى ظهر اليوم الاثنين، 1715 دولارا للأونصة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

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