35.3 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت عند 30ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42 دينارا و 30ر31 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 248 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 283 دينارا، مبينا ان نشاط السوق ضعيف لجهة الطلب والعرض.

واوضح علان أن سعر المعدن الاصفر اغلق يوم امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1743 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.-(بترا)