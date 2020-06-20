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35.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

منذ ساعة واحدة
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية
صورة تعبيرية لمصاغ ذهبية

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت 30ر 35 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 70ر33 دينار للشراء من المواطنين، وسط طلب ضعيف وعرض متوسط.

ووفقا، لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 42 دينارا و 30ر31 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 250 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

واوضح ان اسعار الذهب اغلقت امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1742 دولارا للاونصة.

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