35.40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21، الخميس، 35.40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.50 و 31.60 دينارا على التوالي.

ارتفعت أسعار الذهب الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %إلى 1733.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس آذار عند 1734.55 دولارا في وقت سابق. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 %إلى 1732.20 دولارا.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.-(المملكة)