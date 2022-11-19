35.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 35.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.10 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 41.70 و 31.90 دينار على التوالي.

ووفقا لرئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 253 دينارا، فيما سجل سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

وأشار علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية بحالة “ضعف”.

وبين أن أسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية عند 1750 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)