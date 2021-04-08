35.6 دينار سعر غرام الذهب محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الخميس، بالسوق المحلية عند 60ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 10ر34 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر42 و90ر31 دينار على التوالي.

وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 251 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 286 دينارا.

ولفت إلى أن الطلب بالسوق المحلية على شراء الذهب متوسط، مقابل عرض خفيف.

وبين علان أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية حتى بعد ظهر اليوم الخميس عند 1742 دولارا للأونصة الواحدة.

بترا