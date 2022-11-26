35.7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 35.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.20 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 41.80 دينار و 32 دينارا على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 253 دينارا، فيما سجل سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

وبين علان في تصريح لــ (بترا)، أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية ما زال بحالة “ضعف”.

وأشار إلى أن أسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية عند 1755 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)