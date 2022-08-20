35.8 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 35.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.30 لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 42.20 و 31.90 دينار على التوالي.

ووفقا لرئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 253 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

وبين علان أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته يوم أمس الجمعة بالسوق العالمية على انخفاض واضح ليسجل 1746 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)