35.8 دينار سعر غرام الذهب محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 80ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر34 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 90ر42 و 90ر31 دينار على التوالي.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 255 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 290 دينارا، مبينا أن السوق المحلية شهدت تحسنا اليوم بالطلب على الذهب.

وأوضح أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية حتى بعد ظهر، اليوم عند 1750 دولارا للأونصة الواحدة، بزيادة 20 دولارا عن اغلاق يوم الجمعة الماضية.