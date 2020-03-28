350 ألف زائر لمنصة “مونة” في غضون 5 ساعات

إبراهيم المبيضين

عمان – قال محمد الشاكر المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة طقس العرب – الشركة المطورة تقنيا لمنصة مونة (www.mouneh.jo) بان هناك اقبال وتعطش كبير لدى المواطنين لزيارة واستخدام المنصة التي اطلقتها الحكومة صباح اليوم السبت لتكون : ” دليل للشركات والتطبيقات المُرخصة والمُزودة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة”.

واكد الشاكر ان الارقام تظهر ان 350 الف زائر قاموا بزيارة المنصة من صباح اليوم السبت ( الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا) اي 350 الف زائر في غضون خمس ساعات.

واوضح الشاكر بان المنصة هي ” مجرد دليل” ومرشد للمواطن ومستخدمي الانترنت للوصول والتعرف على التطبيقات المرخصة والمتاجر الالكترونية المرخصة وقاعدة بيانات لمحال البقالة والمراكز التجارية، وليست اداة للاستخدام والطلب، حيثيجب الوصول واختيار التطبيق المناسب ومن ثم استخدامه بشكل منفصل عن المنصة.

واكد الشاكر بان هذه المنصة تخضع للتقييم يوميا حيث يتم البناء والتطوير على هذه التجربة التي ستساعد الناس على التحول الى عمليات الشراء الالكتروني.

وياتي حديث الشاكر في وقت تظهر فيه الارقام الرسمية بان هناك 8.5 مليون اشتراك انترنت في المملكة وبان نسبة انتشار الهواتف الذكية تتجاوز الـ 90% من اجمالي مستخدمي الخلوي في المملكة.

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