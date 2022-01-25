350 طلبا للاستفادة من تعديلات “التقاعد” في المهندسين

تقدم نحو 350 مهندسا ومهندسة بطلبات لنقابة المهندسين للاستفادة من التعديلات التي طرأت على نظام التقاعد والتي بدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية مطلع العام الحالي.

وأعفت التعديلات المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الرسوم الإضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات مقبلة.‏

وتضمنت التعديلات، وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها؛ لما فيها من إضرار على الوضع المالي للصندوق، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا، إضافة إلى وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي.

كما تضمنت منع الانتقال لشرائح أعلى خلال آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه، حماية للصندوق.

وتهدف التعديلات وفقا لنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، بما يعزز وضعه المالي.