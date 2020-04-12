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350 طناً واردات سوق العارضة المركزي من الخضار

منذ ساعتين

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دير علا – قال رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين، إن كمية الخضار التي وردت لسوق العارضة المركزي اليوم الأحد، بلغت بحدود 350 طناً من الخضار، في حين بلغت الأسعار لصندوق الخضار وزن 10 كغم حوالي 4 دنانير وهي ضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبين الياصجين لـ (بترا) أن كمية الخضار الواردة أقل من الأيام السابقة، معيدا السبب إلى أن كثيراً من المزارعين لم يقوموا بجني محصول مزارعهم بالكامل خوفاً من تعرضها للتلف ولعدم توفر العمالة نظراً لقرار حظر التجول خلال اليومين الماضيين.

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