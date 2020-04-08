350 طنا من الخضار واردات سوق العارضة المركزي

ديرعلا – بلغت كمية الخضار الواردة لسوق العارضة المركزي اليوم الأربعاء، حوالي 350 طنا من الخضار، حسب رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين.

وأضاف الياصجين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن كمية الخضار الواردة لهذا اليوم أقل من الأيام السابقة بمثل هذا الوقت، مبينا أن السبب يعود إلى اغلاق السوق في الأيام الماضية.

وبين أن البلدية طبقت نظاما جديدا للتعقيم الكامل لموردي الخضار والداخلين إلى السوق ومنع من لا يرتدي كمامات أو قفازات دخول السوق، لافتا أنه جرى اضافة ماسحات حرارية لفحص مرتادي السوق.