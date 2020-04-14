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350 طنا واردات سوق العارضة المركزي من الخضار

منذ ساعة واحدة
خضار معروضة في عمان- (تصوير: اسامة الرفاعي)

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دير علا – قال رئيس بلدية معدي الجديدة، فندي الياصجين، إن كمية الخضار التي وردت لسوق العارضة المركزي اليوم الثلاثاء، بلغت 350 طنا من الخضار، في حين بلغت الأسعار لصندوق الخضار وزن عشرة كيلو غرامات بحدود 4 دنانير وضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبين الياصجين أن كمية الخضار الواردة للسوق أقل من الأيام السابقة لمثل هذا الوقت من العام ويعود ذلك إلى أن هناك عددا من المزارعين يتعاملون مباشرة مع التجار إضافة إلى تضرر عدد كبير من البيوت البلاستيكية نتيجة الرياح القوية التي هبت على وادي الأردن قبل عدة أسابيع.-بترا

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