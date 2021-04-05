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350997 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ ساعتين
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في أحد المراكز الصحية في عمان- (تصوير: أمير خليفة)
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في أحد المراكز الصحية في عمان- (تصوير: أمير خليفة)

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عمان – أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 350997 شخصاً، في حين بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 117153 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الاثنين.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا بلغ 1019656 شخصاً.–(بترا)

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