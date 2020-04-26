3521 مطعماً ومحل حلويات تقدموا بطلب الحصول على تصريح

عمان- الغد- أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة أخيراً delivery.mota.jo للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات خلال فترة الحظر الحالية، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات لغاية يوم أمس السبت، من بينها 559 ذات طلبات مكتملة.

وقامت لجان مختصة، مشكلة من وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالبدء بالكشف ميدانياً على الـ 559 منشأة المكتملة طلباتها، وحققت 209 منها (سياحي، شعبي، حلويات) كامل شروط المنصة للعودة للعمل. وبالتالي سمح لها بالعمل وفق الاشتراطات الصحية والإجرائية الموضوعة، وبإمكانها مباشرة عملها اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

وستحصل المنشآت التي حققت شروط العودة للعمل والمصرح لها بالبدء بالبيع على كتب رسمية من الجهات التي كشفت ميدانيا عليها، لإبرازها في حال طلب منها ذلك من أي جهة رقابية مستقبلًا.