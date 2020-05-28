356 ألف إنسان وفيات “كورونا” ومصابوه 5 ملايين و710 آلاف حالة في العالم

باريس- أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 356 ألف إنسان في العالم، فيما تم رصد نحو 5 ملايين و710 آلاف حالة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً بعدد الوفيات والإصابات مع 100,522 وفاة من أصل مليون و700 ألف إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 37500 وفاة من أصل 267,600 إصابة، تليها إيطاليا مع 33072 وفاة من أصل 231,139 إصابة، وفرنسا مع 28596 وفاة من أصل 182,913 إصابة، وإسبانيا مع 27118 وفاة من أصل 236,769 إصابة.

أما الصين فأعلنت رسميا عن 82995 إصابة بعد تسجيلها حالتين جديدتين بينها 4634 وفاة.

وأحصت أوروبا 176 ألف وفاة من أصل مليونين و85 ألف إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 45,358 وفاة من أصل 842,826 إصابة، وآسيا 14060 وفاة من أصل 488,379 إصابة، والشرق الأوسط 9119 وفاة من أصل 369,224 إصابة، وإفريقيا 3690 وفاة من أصل 124,736 إصابة، وأوقيانيا 132 وفاة من أصل 8517 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية أمس، تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة 3 حالات وفاة.

الكويت سجلت أمس 845 اصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24112، في حين تم تسجيل 10 وفيات ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى أمس 185.

وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بدولة الإمارات إلى 32532 حالة بعد تسجيل 563 إصابة جديدة، مع تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 258.

وطبقت الإمارات ثاني مراحل فتح الاقتصاد مع السماح بالتنقل بدبي من 6 صباحا حتى 11 ليلاً.

وأعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 636 إصابة جديدة ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009 و 40 وفاة .

المغرب أعلنت تسجيل 35 إصابة جديدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس تسجيل 17 إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1068 حالة مؤكدة. لبنان سجل أمس 7 اصابات جديدة ما رفع العدد التراكمي للإصابات الى 1168 حالة. وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 200 إصابة جديدة و11 وفاة ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، وعدد الوفيات الكلي لـ 195.

السلطة الوطنية الفلسطينية، سجلت إصابة جديدة واحدة في قلقيلية، ما يرفع عدد الاصابات في فلسطين إلى 614.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس تسجيل 97 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي 16809 إصابة. ومن بين الإصابات 41 إصابة خطيرة، منها 38 على أجهزة التنفس الاصطناعي.-(ا ف ب)