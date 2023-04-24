3563 طنا من الخضار ترد إلى السوق المركزي الاثنين

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، الإثنين، ،3563طنا، منها 2899طن خضار، و527طن فواكه، و137طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30و 50، والبصل الناشف بين 40 و50 قرشا، والبطاطا بين 25و40 قرشا، والبندورة بين 10و20 قرشا، والجزر بين 30 و50 قرشا، والخيار بين 10و25 قرشا، والزهرة بين 40 و70 قرشا، والليمون بين 50 و79 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

بترا