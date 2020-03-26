36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

بغداد- ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق الى 382 حالة وتسجيل 36 وفاة في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، ان المؤسسات الصحية في عموم البلاد سجلت 36 حالة وفاة وإصابات بلغت 382 اصابة.

وأضافت، ان عدد الحالات التي نالت الشفاء لحد الآن بلغت 105 حالات.

وأشار البيان الى أن المؤسسات الصحية سجلت هذا اليوم الخميس، 36 إصابة جديدة و7 وفيات و 16 حالة شفاء جديدة.

وتقوم الحكومة العراقية بتطبيق حظر التجوال في عموم البلاد منذ ثمانية أيام للحد من انتقال فيروس كورونا بين المواطنين.-(بترا)