36 إنذارا تمنح الفيصلي 10 آلاف دينار.. ياسين “أكبر لاعبي الدوري” يواصل اللعب في 2023

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تفاصيل في مباراة إسبانيا

طلب القائمون على ستاد عمان الدولي، استيراد 15 لمبة من خارج الأردن، لتركيبها على أعمدة الإنارة في الملعب، استعدادا لاستضافة مباراة الأردن وإسبانيا التي تقام يوم 17 الحالي.

واجرى المعنيون صيانة كاملة لأعمدة الإنارة، قبل إعلان الحاجة لـ15 لمبة سيتم استيرادها من الخارج.

وفيما يتعلق بالتحضير للمباراة، أكد الوفد الإسباني، أنه سيرسل مدير المنتخب قبل موعد وصول الفريق بيوم واحد (14 الحالي)، للوقوف على التحضيرات والتجهيزات.

ووفق المعلومات فإن أغلب طلبات وشروط المنتخب الإسباني باتت جاهزة، خاصة فيما يتعلق بجاهزية الملعب ومرافقه.

وحظي ستاد عمان يوم أمس بزيارة أمنية تفقدية، استعدادا لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في هذا العام، والمتوقع أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في الاستاد، خاصة وأن عددا كبيرا من التذاكر تم بيعها حتى الآن.

وعلى صعيد التحكيم، يتولى الحكم العُماني أحمد الكاف إدارة المباراة الودية.

36 إنذارا تمنح الفيصلي 10 آلاف دينار

يستعد النادي الفيصلي، لتسلم 10 آلاف دينار من اتحاد كرة القدم، وهي جائزة اللعب النظيف التي استحقها النادي خلال مسيرته في منافسات دوري المحترفين لموسم 2022.

وتنص المادة 17 من تعليمات الموسم، على فوز الفريق الحاصل على عدد أقل من البطاقات الحمراء والصفراء، بجائزة اللعب النظيف التي أشار إليها الاتحاد في تعليماته قبيل انطلاق الموسم الحالي.

ويستحق الفيصلي هذه الجائزة، كونه لم يحصل على أي بطاقة حمراء خلال الدوري، كما أن لاعبيه حصلوا فقط على 36 بطاقة صفراء، وهو أقل عدد بين الأندية.

معتز ياسين أكبر لاعب في الدوري يستعد لموسم 2023

أكد حارس المرمى المنتهي عقده مع فريق السلط لكرة القدم معتز ياسين (40 عاما)، الذي يعتبر أكبر لاعب في الموسم الكروي الحالي 2022، أنه لا يفكر باعتزال اللعب حاليا، ويسعى للتواجد في الموسم الكروي المقبل 2023، سواء مع الأندية المحلية، أو البحث عن فرصة احتراف خارجية.

وأوضح معتز أنه ما يزال يملك الرغبة والجاهزية الفنية والبدنية، لمواصلة اللعب، متمنيا أن يقدم في الموسم المقبل اداء جيدا، يليق باسمه وتاريخه.

يشار إلى أن معتز ياسين، يعتبر من أبرز الحراس على الساحة الكروية المحلية، حيث يملك خبرة كبيرة في الملاعب، جناها من اللعب في صفوف المنتخب الوطني، إلى جانب اللعب في أندية شباب الاردن وذات راس والفيصلي والسلط.

“بوغبا” يكشف تفاصيل عقده

كشف نجم الكرة الأردنية محمد عبدالمطلب الملقب بـ”بوغبا”، عن تفاصيل عقده مع ناديه الحالي البقعة، وعن العروض التي يتلقها من أندية أخرى، رغم استمرار غيابه عن الملاعب، بسبب تواصل خضوعه لمرحلة تأهيل، بعد الإصابة القوية التي ترعض لها خلال مشاركة المنتخب الأوملبي في النهائيات الآسيوية.

وأشار بوغبا في تصريح لـ”الغد” : إلى أنه يرتبط بعقد مع البقعة حتى مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، ما يعني صعوبة انتقاله لناد أخر، إلا بموافقة ناديه البقعة.

وأضاف : تلقيت عدة عروض محلية، ولكن الشخص الأكثر تواصلا معي هو رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، لافتا إلى أنه يركز حاليا على العودة بأسرع وقت إلى الملاعب.

وفيما يتعلق بالإصابة قال : تعرضت لإصابة قوية قبل 4 أشهر، حيث خضعت للعلاج والتأهيل الذي يحتاج إلى 3 أشهر إضافية، بانتظار العودة بقوة للمستطيل الأخضر.

وعن عمله في عروض الأزياء قال : استثمر غيابي عن المنافسات بعمل جديد يتمثل في العمل في بعض الشركات المتخصصة في الملابس، من خلال عرض منتجاتهم عن طريق ارتدائها، وهو أمر جيد وممتع.

الفايز يزور الوحدات والفيصلي اليوم

يقوم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر ناديي الوحدات والفيصلي، في اطار الحرص على التواصل مع الأندية، والاستماع إلى همومها ومحاورتها فيما من شأنه الارتقاء بالرياضة الأردنية خاصة في مجال كرة القدم.

ويعتبر الفايز من الشخصيات السياسية المحبوبة داخل المجتمع المحلي، والتي تتفاعل دائما مع الرياضة الأردنية خاصة تلك المتعلقة بالمنتخبات الوطنية.

اللاعب محمد عبدالمطلب “بوغبا” خلال إعلان ترويجي للأزياء – (من المصدر)

كواليس النجوم

• عدد كبير من إدارات الأندية في مختلف الدرجات، وعدد كبير من المسؤولين، تواجدوا في مقر النادي الفيصلي خلال اليومين الماضيين، لتقديم التهنئة بالفوز بلقب دوري المحترفين.

• عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، باتوا حاليا خارج كشوفات أنديتهم، بعد انتهاء مشوار فرقهم في الموسم الكروي الحالي.. الأندية باتت بحاجة لمبالغ مالية كبيرة في الموسم المقبل، لاعادة بناء فرقها بعد انتهاء عقود أغلب اللاعبين.

• أكثر من رئيس ناد وإداري في مختلف الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد كرة القدم، بدأوا بإجراء حسابات مالية للمردود المالي المتوقع الذي ستوفره مباراة إسبانيا لاتحاد الكرة.. هذه الحسابات جاءت للطلب من الاتحاد أن ينال الأندية “من الحب جانب”، من خلال تسديد مستحقات تلك الأندية التي تتمنى للاتحاد وفرا ماليا كبيرا، ما ينعكس إيجابا علي الأندية.

• أكثر من محترف أجنبي في أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا مهددين بالطرد من شققهم، في ظل عدم دفع الإيجار..المحترفون انتهت عقودهم مع انديتهم، وباتوا مضطرين للانتظار في الأردن تمهيدا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة كثيرا..أحد المحترفين لوح بتقديم شكوى، بسبب عدم دفع إيجار شقته، وعدم حصوله على المستحقات.